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19 апреля • обновлено в 09:18
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Уткин высмеял Соловьева: спортивные итоги 18 апреля

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Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище, а девушки показали голую грудь в прямом эфире Instagram футбольного агента Александра Панкова.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 18 апреля.

Уткин высмеял Соловьева: спортивные итоги 18 апреля

Кроме того, Арум сказал, как проиграет Ломаченко и спортивный врач Зураб Орджоникидзе назвал причину пандемии коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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