Уткин недоволен Россией, забравшей Крым: спортивные итоги 17 апреля

Известный российский комментатор Василий Уткин заявил, что не согласен с методами, которые позволили России забрать Крым и чемпион мира по футболу Норман Хантер умер от коронавируса
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 апреля.
Кроме того, Невзоров ярко затроллил Соловьева в конфликте с Уткиным, а популярная спортсменка Анжела Сальвано оказалась звездой фильмов для взрослых. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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