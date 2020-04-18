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18 апреля • обновлено в 09:39
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Уткин недоволен Россией, забравшей Крым: спортивные итоги 17 апреля

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Известный российский комментатор Василий Уткин заявил, что не согласен с методами, которые позволили России забрать Крым и чемпион мира по футболу Норман Хантер умер от коронавируса

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 апреля.

Уткин недоволен Россией, забравшей Крым: спортивные итоги 17 апреля

Кроме того, Невзоров ярко затроллил Соловьева в конфликте с Уткиным, а популярная спортсменка Анжела Сальвано оказалась звездой фильмов для взрослых. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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