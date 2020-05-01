Уткин поставил на место Соловьева: спортивные итоги 30 апреля

Жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала, как выглядела до пластики, а комментатор Василий Уткин жестко унизил российского пропагандиста Владимира Соловьева.
OBOZREVATEL представляет главные новости четверга, 30 апреля.
Кроме того, спортивный врач рассказал о последствиях решений Беларуси для мира во время пандемии коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Это, б***ь, вообще хит!" Ирина Морозюк показала, как выглядела до пластики
Голая журналистка Алексия Ривас попала в прямой эфир и устроила подставу любовнику
Теннисистка-гермафродит Сара Гронерт восхитила Instagram полуголыми фото
"Отс*с при МВД": Уткин жестко унизил Соловьева
"Беларуси придется на коленях просить о помощи": спортивный врач - о пандемии коронавируса
"Только в России": Уткин ответил на угрозы Соловьева и снова назвал его фашистом
"Не избежать скандалов": Игорь Суркис высказался о завершении УПЛ
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!