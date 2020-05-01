Уткин поставил на место Соловьева: спортивные итоги 30 апреля

Жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала, как выглядела до пластики, а комментатор Василий Уткин жестко унизил российского пропагандиста Владимира Соловьева.

OBOZREVATEL представляет главные новости четверга, 30 апреля.

Кроме того, спортивный врач рассказал о последствиях решений Беларуси для мира во время пандемии коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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