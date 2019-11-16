Усику устроили серьезную подлость: спортивные итоги 15 ноября

Экс-соперник Кличко устроил подлянку Усику, а российская легенда ММА сенсационно проиграл жестким нокаутом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 15 ноября.

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