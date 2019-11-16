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16 ноября • обновлено в 10:22
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Усику устроили серьезную подлость: спортивные итоги 15 ноября

1.7т
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Экс-соперник Кличко устроил подлянку Усику, а российская легенда ММА сенсационно проиграл жестким нокаутом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 15 ноября.

Усику устроили серьезную подлость: спортивные итоги 15 ноября

Кроме того, сербы пригрозили Украине местью в отборе Евро-2020 и лучший бомбардир "Шахтера" в истории женился на российской модели. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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