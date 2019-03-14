Усику сломали планы в супертяжах: спортивные итоги 13 марта

Американский чемпион поломал планы Усику и Ломаченко "взорвался" на тренировке. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 13 марта.

Кроме того, Кличко и Усик поспорят за чемпионский супербой, а в РФ учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю школьницу в спортзале. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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