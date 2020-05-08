Усику и Ломаченко напомнили о гибели украинцев на Донбассе

Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории Андрей Котельник раскритиковал Александра Усика и Василия Ломаченко за их пророссийские высказывания.

Знаменитый украинский боксер напомнил спортсменам, что на Донбассе гибнут украинцы и разговоры о "братских народах" неуместны.

Александр Усик и Василий Ломаченко Instagram Александра Усика

"Бог им судья. Но мне кажется, пока идет война, с высказывания на тему братского народа им можно было бы подождать, или не говорить об этом публично. Выглядит немного странно. Они перед боями везде используют украинскую символику, Усик делал оселедець, надевал вышиванку, но при этом говорит про "кашу из одной миски" с русскими друзьями и почти никогда не обращался к своим болельщикам на украинском. Усик с Ломаченко и раньше говорили про "братские народы", только сейчас там на Донбассе убивают украинцев", – приводит слова Котельника Meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу сайта "Миротворец" после съемок в религиозном фильме вместе с россиянами. В ответ в Федерации бокса России заговорили о готовность помочь Усику и Ломаченко в получении гражданства РФ.