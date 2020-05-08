Главная Новости
8 мая • обновлено в 19:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Усику и Ломаченко напомнили о гибели украинцев на Донбассе

1.8т
Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в первой полусредней весовой категории Андрей Котельник раскритиковал Александра Усика и Василия Ломаченко за их пророссийские высказывания.

Знаменитый украинский боксер напомнил спортсменам, что на Донбассе гибнут украинцы и разговоры о "братских народах" неуместны.

Александр Усик и Василий Ломаченко

Александр Усик и Василий Ломаченко

Instagram Александра Усика

"Бог им судья. Но мне кажется, пока идет война, с высказывания на тему братского народа им можно было бы подождать, или не говорить об этом публично. Выглядит немного странно. Они перед боями везде используют украинскую символику, Усик делал оселедець, надевал вышиванку, но при этом говорит про "кашу из одной миски" с русскими друзьями и почти никогда не обращался к своим болельщикам на украинском. Усик с Ломаченко и раньше говорили про "братские народы", только сейчас там на Донбассе убивали украинцев", – приводит слова Котельника Meta-ratings.com.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу сайта "Миротворец" после съемок в религиозном фильме вместе с россиянами. В ответ в Федерации бокса России заговорили о готовность помочь Усику и Ломаченко в получении гражданства РФ.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
9
Смешно
7
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинцы yбивают украинцев в Донбассе. А при чем тут Ломаченко и Усик?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Pánova Lidia
Pánova Lidia
Падли продажні!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Pánova Lidia, ты прав украинцы такие.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Pánova Lidia, ты забыл написать о многочисленных, не прошедших даром ударах в голову, которые они получали за свою карьеру. Это очень остроумная и свежая шутка
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ковпак сидор
ковпак сидор
Не могли бы вы объяснить что есть:"пророссийские высказывания",да и в Крыму почему-то не убивают украинцев ,а там 100% есть российская армия, можете как-то разъяснить сей феномен.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
ковпак сидор, это не феномен это кастрюли не пробиваемые.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 271 тысяча.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • В Бразилии вычислили главный способ передачи COVID-19 по миру.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус мог возникнуть не на уханьском рынке.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
NaVi
VS
Syman
Победа Syman с форой в +6,5 раундов на первой карте
1.87 Сделать ставку
Team Liquid
VS
100 Thieves
Победа Team Liquid
1.52 Сделать ставку
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку