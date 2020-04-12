Усика затравили после слов про Россию: спортивные итоги 11 апреля

Усика затравили в сети после слов про Россию, а экс-футболист сборной Украины Николай Морозюк отказался играть в России и сказал, чей Крым.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 11 апреля.
Кроме того, Худжамов сказал, что надо сделать с Усиком за его слова про Россию и в сети вспомнили самый знаменитый гол Роберто Карлоса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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