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Усика затравили после слов про Россию: спортивные итоги 11 апреля

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Усика затравили в сети после слов про Россию, а экс-футболист сборной Украины Николай Морозюк отказался играть в России и сказал, чей Крым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 11 апреля.

Усика затравили после слов про Россию: итоги спорта 11 апреля

Кроме того, Худжамов сказал, что надо сделать с Усиком за его слова про Россию и в сети вспомнили самый знаменитый гол Роберто Карлоса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Максим Богданов Максим Богданов
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