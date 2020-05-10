Усика вызвали на бой без правил, чтобы отомстить за украинцев: спортивные итоги 9 мая

Украинский борец Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил, а Ломаченко поздравил Украину с 9 мая видео российских националистов.
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Кроме того, борец Богдан Грицай ответил Усику, что не ему решать, что писать украинцам, а российский тренер ММА избил продавщицу в Крыму за просьбу надеть маску. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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