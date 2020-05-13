Усика вызвал на бой ветеран АТО: спортивные итоги 12 мая

Ветеран АТО Андрей Грачов вызвал на поединок Александра Усика, а Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал итоговое решение по допинг-скандалу с игроком "Динамо" Артемом Бесединым.
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Кроме того, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказала мнение по поводу скандала с Александром Усиком и Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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