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13 мая • обновлено в 16:33
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Усика вызвал на бой ветеран АТО: спортивные итоги 12 мая

2.3т
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Ветеран АТО Андрей Грачов вызвал на поединок Александра Усика, а Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал итоговое решение по допинг-скандалу с игроком "Динамо" Артемом Бесединым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 12 мая.

Кроме того, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова высказала мнение по поводу скандала с Александром Усиком и Василием Ломаченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"По законам войны и улицы": боец АТО Андрей Грачов вызвал на бой Усика

УЕФА принял окончательное решение по допинг-скандалу Беседина

"Это четко видно": украинский борец Богдан Грицай, бросивший вызов Усику, ответил боксеру

"Не считаю россиян братьями": Шатерникова прокомментировала скандал с Усиком и Ломаченко

"Служу народу Украины": Зозулю наградили медалью за помощь армии

"Трус": Усик стал посмешищем в сети, испугавшись боя с Грицаем

Фергюсона и Олейника отстранили от боев UFC

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персоны
Роман Зозуля Алина Шатерникова Василий Ломаченко Александр Усик
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