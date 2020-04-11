Усика призвали лишить гражданства Украины: итоги спорта 10 апреля

Усика призвали лишить гражданства, а знаменитая теннисистка показала себя полностью без одежды. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 10 апреля.

Кроме того, в сети показали, как Усик перестал быть украинцем и WBC сделал заявление о камбэке Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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