Усика призвали лишить гражданства Украины: итоги спорта 10 апреля

Усика призвали лишить гражданства, а знаменитая теннисистка показала себя полностью без одежды. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 10 апреля.
Кроме того, в сети показали, как Усик перестал быть украинцем и WBC сделал заявление о камбэке Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Без совести, без Родины": Усика призвали лишить гражданства
Иванушка-дурачок: в сети показали, как Усик перестал быть украинцем
Теннисистка Эшли Харклроуд показала себя полностью без одежды
WBC сделал заявление о камбэке Кличко
Боксера Алексиса Навидада застрелили в ходе бандитских разборок
Известная футболистка Лорен Сессельманн похвасталась идеальным телом: опубликованы фото
Бывший соперник Емельяненко Зулузиньо принял участие в турнире по пощечинам
"Я ему сейчас п***ану!" Усик эпично сходил в театр
Михаил Мудрик показал невероятную технику приема мяча
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!