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11 апреля • обновлено в 10:06
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Усика призвали лишить гражданства Украины: итоги спорта 10 апреля

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Усика призвали лишить гражданства, а знаменитая теннисистка показала себя полностью без одежды. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 10 апреля.

Усика призвали лишить гражданства Украины: итоги спорта 10 апреля

Кроме того, в сети показали, как Усик перестал быть украинцем и WBC сделал заявление о камбэке Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Плакала Береза, плакала осина, только конопля — ржала как скотина…
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