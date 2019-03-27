Усика к дебюту в хэвивейте готовит сексуальная тренерша: фотофакт

Украинский чемпион Александр Усик продолжает активную подготовку к дебютному бою в супертяжелой весовой категории.

Ожидается, что наш соотечественник выйдет в ринг против представителя Камеруна Карлоса Такама. При этом поединок может быть перенесен с запланированной даты 18 мая, так как в этот же день свою защиту чемпионского пояса проведет американец Деонтей Уайлдер.

Новости Усика лишат чемпионского пояса ради боксера из команды Путина

Пока же Усик активно работает в тренажерном зале. Помогает ему в этом специалист по реабилитационному фитнесу Зинаида Бондаренко. Жгучая брюнетка буквально издевается над боксером, заставляя его выполнять немыслимые растяжки.

На своей странице в социальной сети Instagram тренерша Усика выложила фото с одного из занятий. "Когда тренируешь чемпиона, автоматически становишься лучше!" – подписала снимки девушка.

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Александр Усик и Зинаида Бондаренко Instagram Зинаиды Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в тяжелом весе Гленн Макрори предсказал Усику яркое выступление в новой для него весовой категории, приписав его к элите хэвивейта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram