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15 мая • обновлено в 12:07
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Усика и Ломаченко заподозрили в связях с ФСБ: спортивные итоги 14 мая

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Тренер украинского борца Богдана Грицая, который бросил вызов Усику, заподозрил Александра и его кума Василия Ломаченко в связях с ФСБ, а в УПЛ объявили дату возобновления сезона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 14 мая.

Кроме того, российский олимпийский чемпион Алексей Ягудин обматерил власти РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Конор МакГрегор Богдан Грицай Василий Ломаченко Александр Усик
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