Усика и Ломаченко заподозрили в связях с ФСБ: спортивные итоги 14 мая

Тренер украинского борца Богдана Грицая, который бросил вызов Усику, заподозрил Александра и его кума Василия Ломаченко в связях с ФСБ, а в УПЛ объявили дату возобновления сезона.
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Кроме того, российский олимпийский чемпион Алексей Ягудин обматерил власти РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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