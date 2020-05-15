Усика и Ломаченко заподозрили в связях с ФСБ: спортивные итоги 14 мая

Тренер украинского борца Богдана Грицая, который бросил вызов Усику, заподозрил Александра и его кума Василия Ломаченко в связях с ФСБ, а в УПЛ объявили дату возобновления сезона.

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Кроме того, российский олимпийский чемпион Алексей Ягудин обматерил власти РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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