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Усик записал неожиданное обращение к Украине: спортивные итоги 31 декабря

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Усик обратился к украинцам, а боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 31 декабря.

Усик записал неожиданное обращение к Украине: спортивные итоги 31 декабря

Кроме того, Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым и на российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов
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