Усик записал неожиданное обращение к Украине: спортивные итоги 31 декабря

Усик обратился к украинцам, а боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 31 декабря.
Кроме того, Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым и на российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде
"Ограниченный": Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым
"В своей стране": Усик обратился к украинцам
На российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза
"Динамо" объявило о решении по лидеру команды
"Сидел плохо": легенда ММА осадил Александра Емельяненко
"А если Рамзан упадет?" У Хабиба выступили против боя Емельяненко – Кадыров
Промоутер внес ясность по поводу следующего боя Усика, назвав дату и место
За маску Путина: российский хоккеист рассказал о грязи из РФ
"Динамо" пошло на существенные уступки при продаже легионера
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!