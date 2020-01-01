Усик записал неожиданное обращение к Украине: спортивные итоги 31 декабря

Усик обратился к украинцам, а боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 31 декабря.

Кроме того, Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым и на российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Боксер, четыре года не выходивший в ринг, выиграл чемпионский бой нокаутом в первом раунде

"Ограниченный": Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

"В своей стране": Усик обратился к украинцам

На российской фигуристке порвалось платье во время выступления: видео курьеза

"Динамо" объявило о решении по лидеру команды

"Сидел плохо": легенда ММА осадил Александра Емельяненко

"А если Рамзан упадет?" У Хабиба выступили против боя Емельяненко – Кадыров

Промоутер внес ясность по поводу следующего боя Усика, назвав дату и место

За маску Путина: российский хоккеист рассказал о грязи из РФ

"Динамо" пошло на существенные уступки при продаже легионера

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!