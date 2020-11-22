Усик заболел COVID-19: спортивные итоги 21 ноября

Максим Иншаков Спорт 09:14, 22.11.2020 Обновлено: 09:23, 22.11.2020

Усик, отрицавший опасность коронавируса, переболел COVID-19 и рассказал о симптомах, а по матчу Швейцария – Украина будет нестандартное решение от УЕФА.

Кроме того, российская чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете из-за просьбы надеть маску и Федецкий рассказал о "самой лютой пьянке" в "Шахтере".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 21 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик, отрицавший опасность коронавируса, переболел COVID-19 и рассказал о симптомах

По матчу Швейцария – Украина будет нестандартное решение от УЕФА: СМИ раскрыли детали

Российская чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете из-за просьбы надеть маску

Федецкий рассказал о "самой лютой пьянке" в "Шахтере"

Известный украинский легкоатлет трагически умер в Броварах

Украинский голкипер пропустил странный гол после удара с середины поля. Видео

Исинбаева объяснила свой "коллапс" на встрече с Путиным

Хакеры украли у британских спортсменок интимные фото и видео с iCloud и выложили их в сеть

"Шахтер" в меньшинстве сенсационно потерял очки в УПЛ

Из сборной Украины отчислили легионера после отказа баскетболистов играть с ним в одной команде – СМИ

Вице-президент УАФ высказался о судьбе матча Швейцария – Украина

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