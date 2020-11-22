Усик заболел COVID-19: спортивные итоги 21 ноября

Усик, отрицавший опасность коронавируса, переболел COVID-19 и рассказал о симптомах, а по матчу Швейцария – Украина будет нестандартное решение от УЕФА.

Кроме того, российская чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете из-за просьбы надеть маску и Федецкий рассказал о "самой лютой пьянке" в "Шахтере".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 21 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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