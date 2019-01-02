Усик устроил сюрприз вратарю "Динамо": спортивные итоги 1 января

Усик сделал неожиданный подарок вратарю "Динамо", а раздетые Роналду с невестой собрали 10 млн лайков за сутки. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 1 января.
Кроме того, в сеть попало видео дебоша известного хоккеиста в самолете и чемпионка мира из Украины снялась в горячей новогодней фотосессии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Раздетые Роналду с невестой собрали 10 млн лайков за сутки — опубликовано фото
"Че ты лыбишься, с*ка!?" В сеть попало видео дебоша известного хоккеиста в самолете
Чемпионка мира из Украины снялась в горячей новогодней фотосессии
Еле двигает руками: стало известно о состоянии нокаутированного Гвоздиком боксера
Усик сделал неожиданный подарок вратарю "Динамо"
"Боль и горечь поражения": стали известны подробности трагедии после боя Гвоздик — Стивенсон
Кукла с человеческим лицом: подруга новичка "Динамо" удивила сеть необычной внешностью
Матерился и избил стюардессу: известный российский хоккеист устроил жесткий дебош на борту самолета
Украинского футболиста обидели в России
Президент UFC заявил о реванше Конор - Хабиб
К Ярмоленко может присоединиться партнер по "Динамо"
"Спасибо за все": украинскому футболисту освободили место в "Реале"
Космическая сумма: стало известно, сколько заработал Мейвезер за 3-минутный бой в Японии