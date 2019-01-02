Усик устроил сюрприз вратарю "Динамо": спортивные итоги 1 января

Усик сделал неожиданный подарок вратарю "Динамо", а раздетые Роналду с невестой собрали 10 млн лайков за сутки. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 1 января.

Кроме того, в сеть попало видео дебоша известного хоккеиста в самолете и чемпионка мира из Украины снялась в горячей новогодней фотосессии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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