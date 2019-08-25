Усик "умыл" россиян за слова про Украину: спортивные итоги 24 августа

Усик унизил россиян за слова про Украину и "Динамо" в скандальном дебюте Михайличенко с двумя удалениями не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 августа.
Кроме того, непобедимый украинский боксер в эффектном бою разгромил россиянина и Усик резко высказался о российских боксерах. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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