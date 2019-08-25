Усик "умыл" россиян за слова про Украину: спортивные итоги 24 августа

Усик унизил россиян за слова про Украину и "Динамо" в скандальном дебюте Михайличенко с двумя удалениями не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 24 августа.

Кроме того, непобедимый украинский боксер в эффектном бою разгромил россиянина и Усик резко высказался о российских боксерах. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик унизил россиян за слова про Украину

Непобедимый украинский боксер в эффектном бою разгромил россиянина

Россиянин Ковалев едва не побывал в нокдауне, но добыл эффектную победу нокаутом

"Любит играть с овцами": Хабиба жестко унизили

"Не хочу этого гов*а": Усик резко высказался о российских боксерах

Раздетая девушка выбежала на поле в матче Лиги Европы

"Динамо" в скандальном дебюте Михайличенко с двумя удалениями не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ

Известный российский боксер добыл яркую победу, избив американца - опубликовано видео

"Слава Украине!" Экс-легионер "Динамо" отметился ярким перфомансом в сети

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!