Усик станцевал под российский хит

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, у себя на Youtube-канале поделился новым видео.

В нём он порассуждал на тему счастья, затем спел песню на французском языке, после чего станцевал под российский хит "Под гипнозом" в исполнении Artik & Asti.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Европы по борьбе среди молодежи Богдан Грицай вызвал Александра Усика на бой без правил после того, как боксер вместе со своим кумом Василием Ломаченко заявил о дружбе с россиянами. Кроме того, Александр назвал военную агрессию России в Украине ситуацией, когда "кто-то делит портфели".

Усик принял вызов Грицая, однако заявил, что готов драться только по правилам бокса, чем вызвал насмешки в сети.