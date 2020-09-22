Усик стал студентом украинского ВУЗа
Украинский боксер Александр Усик поступил на первый курс психологического факультета Харьковского национального университета внутренних дел.
Как сообщает сайт телеканала "Интер", наш соотечественник успешно сдал полуторачасовой вступительный экзамен по психологии и английскому языку. Отмечается, что поблажек знаменитому спортсмену не делали, и он сдавал тесты вместе с другими абитуриентами на общих основаниях.
После окончания экзамена Усику провели экскурсию по университету, рассказали о его истории и выпускниках. Украинский боксер также встретился с курсантами ВУЗа, ответил на их вопросы и принял участие в фотосессии.
У Александра уже есть одно высшее образование. Ранее он закончил Львовский университет физической культуры.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик принял участие в съемках клипа знаменитого рэпера.