Усик показал видео от РПЦ и попал в скандал: спортивные итоги 11 марта

Усик выложил видео от Русской Церкви и попал в скандал, а футболист "Динамо" отказался пробивать пенальти в матче Премьер-лиги. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 11 марта.
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