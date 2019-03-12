Усик показал видео от РПЦ и попал в скандал: спортивные итоги 11 марта

Усик выложил видео от Русской Церкви и попал в скандал, а футболист "Динамо" отказался пробивать пенальти в матче Премьер-лиги. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 11 марта.

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