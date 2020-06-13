Усик подерется за титул: спортивные итоги 12 июня

Максим Богданов Спорт 09:09, 13.06.2020 Обновлено: 09:18, 13.06.2020

Усик подерется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а украинская фитнес-модель снялась обнаженной.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 12 июня.

Кроме того, в сети вспомнили, как Ломаченко нокаутом завоевал чемпионский титул и сотворил историю в боксе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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