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13 июня • обновлено в 09:18
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Усик подерется за титул: спортивные итоги 12 июня

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Усик подерется за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а украинская фитнес-модель снялась обнаженной.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 12 июня.

Усик подерется за титул: спортивные итоги 12 июня

Кроме того, в сети вспомнили, как Ломаченко нокаутом завоевал чемпионский титул и сотворил историю в боксе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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