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5 апреля • обновлено в 09:32
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Усик "наехал" на украинцев: спортивные итоги 4 апреля

1.2т
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Усик назвал украинцев нытиками и раскрыл "всю их суть", а в России восхитились сборной Украины по футболу. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 4 апреля.

Усик "наехал" на украинцев: спортивные итоги 4 апреля

Кроме того, украинский футболист Юрий Пантя похвалил Усика, ответившего на вопрос "Чей Крым?" и популярная украинская фитнес-тренер Елена Бойчук снялась обнаженной.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Молодец, рагулей надо в собственное дерьмо окунать, они тогда ненадолго прозревают.
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