Усик "наехал" на украинцев: спортивные итоги 4 апреля

Усик назвал украинцев нытиками и раскрыл "всю их суть", а в России восхитились сборной Украины по футболу. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 4 апреля.

Кроме того, украинский футболист Юрий Пантя похвалил Усика, ответившего на вопрос "Чей Крым?" и популярная украинская фитнес-тренер Елена Бойчук снялась обнаженной.

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