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"Усик - кто это?" Легендарный Тайсон удивил признанием об украинском боксере

5.3тЧитать материал на украинском

В Киеве гостит легендарный американский боксер Майк Тайсон, который сегодня на встрече с украинскими журналистами поделился мнением об украинских боксерах.

Ранее Тайсон уже высказывался о Василии Ломаченко, которому снова насыпал несколько комплиментов во время встречи "Завтрак с чемпионом" от Parimatch. Но когда американца попросили прокомментировать перспективы Александра Усика в супертяжелом весе, Майк "дал заднюю".

"Усик? Я особо не знаю этого парня", - без особого смущения сказал Тайсон.

Александр Усик

Александр Усик

Александр Усик готовится к дебюту в хевивэйт, осенью собравшись провести очередной поединок. Украинский абсолютный чемпион крузервейта планировал дебютировать в хевивейте еще в мае против камерунца Карлоса Такама, но был вынужден отменить бой из-за травмы.

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Майк Тайсон является одним из самых известных боксеров за всю историю бокса, добыв больше 100 побед в карьере. Последний бой "Железный Майк" провел в 2005-м, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду. Сейчас легендарный боксер имеет свой бизнес и снимается в небольших ролях кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за перехода в хевивейт Александра Усика выбросили из престижного боксерского рейтинга.

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Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр УсикМайк ТайсонВасилий ЛомаченкоКарлос Такам
Место
УкраинаКиев
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Усик "этокто" из Украины "этогде".
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