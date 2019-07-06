"Усик - кто это?" Легендарный Тайсон удивил признанием об украинском боксере

В Киеве гостит легендарный американский боксер Майк Тайсон, который сегодня на встрече с украинскими журналистами поделился мнением об украинских боксерах.

Ранее Тайсон уже высказывался о Василии Ломаченко, которому снова насыпал несколько комплиментов во время встречи "Завтрак с чемпионом" от Parimatch. Но когда американца попросили прокомментировать перспективы Александра Усика в супертяжелом весе, Майк "дал заднюю".

"Усик? Я особо не знаю этого парня", - без особого смущения сказал Тайсон.

Александр Усик

Александр Усик готовится к дебюту в хевивэйт, осенью собравшись провести очередной поединок. Украинский абсолютный чемпион крузервейта планировал дебютировать в хевивейте еще в мае против камерунца Карлоса Такама, но был вынужден отменить бой из-за травмы.

Майк Тайсон является одним из самых известных боксеров за всю историю бокса, добыв больше 100 побед в карьере. Последний бой "Железный Майк" провел в 2005-м, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду. Сейчас легендарный боксер имеет свой бизнес и снимается в небольших ролях кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за перехода в хевивейт Александра Усика выбросили из престижного боксерского рейтинга.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал