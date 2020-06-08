Усик и Ломаченко запутались – Гордон объяснил любовь боксеров к "русскому миру"

Украинский журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко запутались в своих оценках действительности, поэтому делают пророссийские заявления.

В интервью каналу "Украина" Гордон отметил, что единственный шанс вернуть спортсменов в сторону Украины – построить сильную страну.

"Они выдающиеся боксеры, которые запутались в своем мировоззрении. В частности, на тему "русского мира". Они граждане Украины, которые имеют право на свою точку зрения. У нас таких граждан Украины с такими взглядами в стране много. Нам их убивать? Что нам с ними делать? Нам надо строить такую экономику и такую Украину, чтобы люди, которые любят Россию... Я сейчас говорю не об Усике и Ломаченко, а о том, что у нас много любителей "русского мира", России и Путина. И их на Марс не вывезешь. Нужно строить такую Украину, чтобы они сказали: "Блин, да тут же лучше чем там – в "русском мире", – сказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором назвали Украину и Россию едиными. Боксеры подверглись жесткой критике, а также был внесены в базу "Миротворца".

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