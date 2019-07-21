Умер выдающийся украинский спортивный журналист

В субботу, 20 июля, из жизни ушел спортивный журналист из Кременчуга Дмитрий Демиденко. У мужчины осталась жена и двое дочек.

Год назад у Дмитрия диагностировали аденокарциному кишечника. Он прошел месяц облучения, две сложные операции, около 20 химиотерапий.

Дмитрий Демиденко ФК "Кремень"

"Ему пришлось вырезать опухоль вместе с частью кишечника, чтобы остановить рост опухоли. Он тяжело перенес эти испытания, но справился и был готов к дальнейшей борьбе", — рассказывала супруга Дмитрия.

После непродолжительного периода улучшения врачи диагностировали поражения легких и печени.

"Ушел из жизни друг и коллега Дмитрий Демиденко. Он был настоящий, очень искренний, позитивный, талантливый, жизнелюбивый. До последнего боролся с тяжелой болезнью, и все мы вместе болели за него. Очень нелегко воспринимать эту весть. В эту тяжелую минуту — мы вместе с семьей Дмитрия! Покойся с миром, друг! Светлая память..." — сообщил председатель Полтавской областной организации Национального союза журналистов Украины Евгений Лопушинский.

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