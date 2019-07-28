Скончался Роман Вирастюк: спортивные итоги 27 июля

Ушел из жизни многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк и украинский супертяж победил кошмарным нокаутом в первом раунде.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 июля.

Кроме того, "Реал" унизили в Международном кубке чемпионов. а вдова известного российского боксера назвала виновного в смерти мужа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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