Скончался Роман Вирастюк: спортивные итоги 27 июля

Ушел из жизни многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк и украинский супертяж победил кошмарным нокаутом в первом раунде.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 27 июля.
Кроме того, "Реал" унизили в Международном кубке чемпионов. а вдова известного российского боксера назвала виновного в смерти мужа. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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