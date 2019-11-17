Украинскую чемпионку убил поезд: спортивные итоги 16 ноября

Чемпионку Украины по боксу раздавил насмерть поезд и в сети вспомнили страшнейший нокаут в карьере Кличко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 16 ноября.

Кроме того, домашнюю эротику популярной спортсменки слили в сеть, а жена Шумахера раскрыла просьбу Михаэля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Чемпионку Украины по боксу раздавил насмерть поезд

В сети вспомнили страшнейший нокаут в карьере Кличко

Украинский боец ММА зверским нокаутом стал чемпионом мира

Перед родными трибунами: Россия разгромно проиграла в отборе Евро-2020

Домашнюю эротику популярной спортсменки слили в сеть

"Надо побыстрее тушить": Шевченко упомянул о конфликте перед матчем сборной Украины

Жена Шумахера раскрыла просьбу Михаэля

Знаменитый боксер победил убийственным нокаутом

Сербов предупредили о серьезных последствиях матча с Украиной

Самые красивые девушки у нас в Instagram!