Украинскую чемпионку убил поезд: спортивные итоги 16 ноября

Чемпионку Украины по боксу раздавил насмерть поезд и в сети вспомнили страшнейший нокаут в карьере Кличко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 16 ноября.
Кроме того, домашнюю эротику популярной спортсменки слили в сеть, а жена Шумахера раскрыла просьбу Михаэля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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