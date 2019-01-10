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Украинский футболист совершил героический поступок: спортивные итоги 9 января

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У Ломаченко возник неожиданный вариант, а модель Playboy совершила интимный поступок ради Месси. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 8 января.

Кроме того,чемпионка по боксу притворилась новичком и эффектно наказала бойцов, а экс-футболиста "Динамо" унизили в России. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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