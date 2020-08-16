Украинский чемпион принял гражданство РФ: спортивные итоги 15 августа

Максим Иншаков Спорт 09:29, 16.08.2020

Украинский чемпион получил паспорт РФ, с радостью заявив, что "ощущает себя русским", а Месси, по сведениям испанской радиостанции, поставил ультиматум "Барселоне".

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Кроме того, гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам Беларуси и культуристка уронила себе на лицо штангу, сняв все на видео. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украинский чемпион получил паспорт РФ, с радостью заявив, что "ощущает себя русским"

Месси поставил ультиматум "Барселоне" – испанская радиостанция

Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам Беларуси

Культуристка уронила себе на лицо штангу. Момент попал на видео

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