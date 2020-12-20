Украинский чемпион мира умер от COVID-19: спортивные итоги 19 декабря

Максим Иншаков Спорт 09:12, 20.12.2020 Обновлено: 09:22, 20.12.2020

11-кратный чемпион мира по борьбе умер в Харькове от COVID-19, а Василий Ломаченко не сдержался и вышел из себя во время интервью.

Кроме того, Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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