11-кратный чемпион мира по борьбе умер в Харькове от COVID-19, а Василий Ломаченко не сдержался и вышел из себя во время интервью.

Кроме того, Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 19 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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