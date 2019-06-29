ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр

Украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр
В финальном поединке в супертяжелом весе наш соотечественник одолел француза
10.5тЧитать материал на украинском

Украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом II Европейских игр, которые в эти дни проходят в Минске.

В финальном поединке в супертяжелом весе 27-летний чемпион Европы из Кременчуга одолел француза Мурада Алиева.

В первом раунде бой шел с переменными успехом. Боксеры часто завершали размены в клинче. Во второй трехминутке Виктор активнее пошел вперед, работая двойками с акцентом на правую руку.

Концовка складывалась для нашего соотечественника непросто. За 30 секунд до конца третьего раунда из-за столкновения головами Виктор получил рассечение, и врач остановил бой. После подсчета очков судьи со счетом 4:1 отдали "золото" украинцу.

Украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр

Отметим, что на пути к финалу Виктор выиграл у россиянина Ивана Верясова в 1/8 финала и у хорвата Владана Бабича в 1/4 финале. Полуфинал против еще одного хорватского боксера, Марко Милуна, завершился также победой украинца.

Украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр

Новости
Известный украинский боксер Виктор Выхрист попал на афишу чемпионата Германии

Напомним, что Виктор в 2017 году стал участником громкого скандала.

Выхрист потерпел резонансное поражение в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в немецком Гамбурге. Наш соотечественник проиграл австралийцу Джозефу Гудалу благодаря скандальному решению судей.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Виктор Выхрист
Место
БеларусьМинск
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
16
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
38:10 .Соболезнования кастрюлям.,,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Tapasenko 0leg,да хоть 100,лучше получить медаль которая останеться на всю жизнь,чем как у какцапов половину медалей заберут из-за допинга, через некоторое время.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel