Украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр

Украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом II Европейских игр, которые в эти дни проходят в Минске.

В финальном поединке в супертяжелом весе 27-летний чемпион Европы из Кременчуга одолел француза Мурада Алиева.

В первом раунде бой шел с переменными успехом. Боксеры часто завершали размены в клинче. Во второй трехминутке Виктор активнее пошел вперед, работая двойками с акцентом на правую руку.

Концовка складывалась для нашего соотечественника непросто. За 30 секунд до конца третьего раунда из-за столкновения головами Виктор получил рассечение, и врач остановил бой. После подсчета очков судьи со счетом 4:1 отдали "золото" украинцу.

Отметим, что на пути к финалу Виктор выиграл у россиянина Ивана Верясова в 1/8 финала и у хорвата Владана Бабича в 1/4 финале. Полуфинал против еще одного хорватского боксера, Марко Милуна, завершился также победой украинца.

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Напомним, что Виктор в 2017 году стал участником громкого скандала.

Выхрист потерпел резонансное поражение в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в немецком Гамбурге. Наш соотечественник проиграл австралийцу Джозефу Гудалу благодаря скандальному решению судей.

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