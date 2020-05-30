Украинский боец избил российского блогера: спортивные итоги 29 мая

Максим Богданов Спорт 09:09, 30.05.2020 Обновлено: 09:27, 30.05.2020

Украинский боец MMA Аскар Можаров избил российского блогера и получил вызов на бой, а бывший динамовец Алиев проиграл дебютный боксерский поединок.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 мая.

Кроме того, знаменитый игрок "Динамо" Калитвинцев ответил Владимиру Соловьеву и знаменитая фитнес-модель Джессика Уивер показала трюк со своей силиконовой грудью. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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