Украинский боец избил российского блогера: спортивные итоги 29 мая

Украинский боец MMA Аскар Можаров избил российского блогера и получил вызов на бой, а бывший динамовец Алиев проиграл дебютный боксерский поединок.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 мая.

Кроме того, знаменитый игрок "Динамо" Калитвинцев ответил Владимиру Соловьеву и знаменитая фитнес-модель Джессика Уивер показала трюк со своей силиконовой грудью. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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