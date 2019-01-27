Украинские легкоатлетки с мировым рекордом выиграли международный турнир

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Екатерина Табашник заняли два первых места на престижном легкоатлетическом турнире в чешском городке Густочепе.

17-летняя Магучих обновила собственный рекорд Европы U-20 в помещении и повторила мировой рекорд U-20 - 1,99 м, но заняла лишь второе место.

Юная днепрянка со второй попытки покорила 1,97 м, а с третьей - 1,99 м, побив свой личный рекорд.

(с другого ракурса)

Чемпионкой соревнований стала Екатерина Табашник.

24-летняя харьковчанка уверенно дошла до 1,91 метра, затем покорила еще две отметки — 1,94 м и 1,97 м, а затем с первой попытки установила новый личный рекорд – 1,99 м, став чемпионкой соревнований.

Также украинка попробовала взять высоту 2,01 м, но эта попытка оказалась неудачной.

So close kateryna tabashnyk 201. Mahuchikh not continuing pic.twitter.com/TTxbxzjLwc — Alfonz Juck (@emenews) 26 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года на на Юношеской Олимпиаде Магучих произвела настоящий фурор, завоевав "золото" в прыжках в высоту.

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