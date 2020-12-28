Украинская вице-чемпионка мира снялась обнаженной в необычной фотосессии

Обладательница Кубка Украины-2018 в категории фитнес-бикини до 160 см, София Колодий порадовала 60-тысячную армию поклонников в Instagram обнаженной фотосессией.

Украинская звезда фитнеса, ставшая в свое время вице-чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу, снялась полностью без одежды. Необычности кадру добавляет то, что интимные части тела днепрянка прикрыла тарелками с едой.

Напомним, что ранее украинский фотограф Алекс Таранухин смог запечатлеть девушку в необычной обнаженной позе, которая эффектно передает эротизм и силу спортсменки.

Несколько лет назад фитоняшка ошарашила сеть своей откровенной фотосессии.