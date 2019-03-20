Украинская теннисистка сотворила невероятный камбэк на турнире в США

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова в эффектном стиле вышла в финал квалификации турнира WTA Premier Mandatory в Майами.

Катерина Козлова

Поединок против победительницы 13 турниров ITF, китаянки Чжу Линь, завершился победой со счетом - 0:6, 6:4, 6:2.

После полностью провального первого сета, 25-летняя уроженка Николаева смогла собраться и переломить ход поединка, за 1 час 48 минут разбив титулованную соперницу.

Наша соотечественница 1 раз подала навылет, совершила 5 брейков и сделала 4 двойные ошибки. Китайской теннисистке не удался ни один эйс, она реализовала 5 из 9 брейк-поинтов и допустила 1 ошибку при вводе мяча в игру.

За выход в основную сетку турнира в США Козлова сыграет с румынкой Моникой Никулеску. Начало 20 марта в 16:00 по киевскому времени.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Козлова впервые в своей карьере пробилась в 1/16 финала супертурнира в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в $9,035,428. Наша спортсменка сенсационно обыграла 34-ю ракетку мира белоруску Александру Саснович 4:6, 6:2, 0:6.

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