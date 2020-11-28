Украинская теннисистка родила от легионера "Динамо": спортивные итоги 27 ноября
ФИФА объявила корзины для жеребьевки отбора ЧМ-2022, сообщив, где Украина, а известная теннисистка родила от футболиста "Динамо".
Кроме того, Шевченко прокомментировал смерть Марадоны и рассказал, каким тот был при жизни
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 27 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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