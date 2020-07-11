Украинская теннисистка оправдалась за съемку топлес: спортивные итоги 10 июля
Украинка Ястремская оправдалась за фото топлес, которые назвали расистскими, а боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун во время боя в США.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 10 июля.
Кроме того, американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения и "Шахтер" узнал возможных соперников в "финале восьми" Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения
Украинка Ястремская оправдалась за фото топлес, которые назвали расистскими
Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун во время боя в США
"Шахтер" узнал возможных соперников в "финале восьми" Лиги Европы
Российская лыжница: бесконечно благодарна Украине
Александр Емельяненко: Федю понесло, нам лучше жить раздельно
Жеребьевка "финала восьми" Лиги чемпионов: все результаты
Сайт с фильмами для взрослых нанял спортивного комментатора, чтобы помочь незрячим