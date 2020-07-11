Украинская теннисистка оправдалась за съемку топлес: спортивные итоги 10 июля

Украинка Ястремская оправдалась за фото топлес, которые назвали расистскими, а боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун во время боя в США.

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Кроме того, американская чемпионка полностью обнажилась в честь дня рождения и "Шахтер" узнал возможных соперников в "финале восьми" Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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