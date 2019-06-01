Украинская теннисистка выиграла необычный матч-триллер: спортивные итоги 31 мая

Украинская теннисистка выиграла матч-триллер на Roland Garros, который шел два дня и Кэмпбелл назвал секрет победы над Ломаченко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 31 мая.

Кроме того, Джошуа выступил с резким заявлением из-за Уайлдера и клуб Премьер-лиги уволил тренера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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