Украинская чемпионка, поддержавшая Усика, имеет контракт в Москве: спортивные итоги 23 мая
Чемпионка Украины по боксу, заступившаяся за Усика, оказалась любительницей России, а экс-форвард "Металлиста" Милян Мрдакович найден мертвым. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 23 мая.
Кроме того, Елена Колесник вызвала на бой Соколову за желание "хайпануть на Усике" и шведский футболист Маркус Берг объяснил, почему в стране много смертей от коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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