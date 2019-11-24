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24 ноября • обновлено в 19:04
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Украинка вошла в список самых красивых девушек-бойцов MMA - фото спортсменки

1.9т
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Авторитетный американский портал The Things составил рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов, выступающих в смешанных единоборствах (MMA).

Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова также была включена в список. 13-кратная чемпионка мира из Львова заняла 11-е место.

Украинка вошла в список самых красивых девушек-бойцов MMA - фото спортсменки

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова

Instagram

На первой позиции расположилась американка Джин Ю Фрей, которая известна по выступлениям в промоушене Invicta FC. На счету 34-летней спортсменки восемь побед и четыре поражения.

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Джин Ю Фрей

Джин Ю Фрей

Instagram

Вторую строчку заняла Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На третьем месте также представительница UFC американка Мишель Уотерсон. Она становилась чемпионкой Invicta FC.

Четвертую строчку заняла американка Брук Майо из Bellator, пятое — Кэйтлин Нил. 27-летняя американка выступает в Legacy Fighting Alliance.

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Ранее Елена Овчинникова, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Темы
UFC MMA
Персона
Елена Овчинникова
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