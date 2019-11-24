Украинка вошла в список самых красивых девушек-бойцов MMA - фото спортсменки

Авторитетный американский портал The Things составил рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов, выступающих в смешанных единоборствах (MMA).

Знаменитая украинская кикбоксерша Елена Овчинникова также была включена в список. 13-кратная чемпионка мира из Львова заняла 11-е место.

Елена Овчинникова

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

Елена Овчинникова Instagram

На первой позиции расположилась американка Джин Ю Фрей, которая известна по выступлениям в промоушене Invicta FC. На счету 34-летней спортсменки восемь побед и четыре поражения.

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Джин Ю Фрей Instagram

Вторую строчку заняла Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

На третьем месте также представительница UFC американка Мишель Уотерсон. Она становилась чемпионкой Invicta FC.

Четвертую строчку заняла американка Брук Майо из Bellator, пятое — Кэйтлин Нил. 27-летняя американка выступает в Legacy Fighting Alliance.

Ранее Елена Овчинникова, которая стала чемпионкой мира по версии WFMC, восхитила болельщиков своей внешностью.

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