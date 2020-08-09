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Украинец Зозуля признан самым ценным футболистом в испанском клубе

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,6 т.
Роман Зозуля

Роман Зозуля с наградой Trofeo Garra в 2018 году.

Украинский футболист испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил награду Trofeo Garra, которую присуждает культурная ассоциация одноименного города самому ценному игроку клуба в сезоне.

Зозуля получил престижную награду

Зозуля получил престижную награду Twitter Альбасете

30-летний киевлянин в 38 матчах текущего сезона забил 4 мяча и отметился двумя голевыми передачами.

Для Зозули эта награда стала второй в карьере. Впервые Trofeo Garra украинский форвард "Альбасете" получил по итогам сезона 2017/18.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ИспанияАльбасетеРоман Зозуля
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