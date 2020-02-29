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29 февраля • обновлено в 05:44
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Украинец – без финала, Роналду – без зрителей: как коронавирус ударил по мировому спорту

Украинец – без финала, Роналду – без зрителей: как коронавирус ударил по мировому спорту
Болгары в перчатках, аннулированный финал и остановленный чемпионат - коронавирус все больше "ставит палки в колеса" спортивным событиям
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За считанные недели коронавирус вырвался из Китая и Азии, прыгнув в Европу. Такое развитие событий не могло пройти мимо спорта, вынуждая закрывать трибуны и останавливать целые чемпионаты.

Хотя глобально мировой спорт еще живет по обыденному графику, но с каждым днем в Азии и Италии приходится применять новые меры, а приезжим командам/спортсменам - идти на жертвы ради безопасности. А дальше - вопрос о будущих Евро-2020 и Олимпиаде…

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OBOZREVATEL рассказывает, каких "дров уже наломал" коронавирус в мире спорта и с какими событиями придется распрощаться (минимум на пару недель).

Китай, Япония и Южная Корея - пока не до футбола, а сборную отправили заграницу

Со вспышкой коронавирусной инфекции в китайском Ухане и последующим введением карантина во многих китайских городах футбол в Поднебесной "самоустранился" сам по себе. Новый сезон должен был начаться 22 марта, но теперь начало турнира перенесено на неопределенный срок. Такая же ситуация с национальной лигой и в Южной Корее, где сезон должен был начаться 29 февраля. Но 1 тур (пока только он) перенесен.

Хоть и в масках, но японские болельщики успели посетить матчи 1 тура нового сезона J Лиги

Хоть и в масках, но японские болельщики успели посетить матчи 1 тура нового сезона J Лиги

В Японии, в отличие от своих материковых соседей, уже успели провести 1 тур J-Лиги, но из-за частых случаев заболеваемости тоже решили поставить футбол "на паузу". Всем командам объявлены каникулы до 15 марта. "J-Лига приняла важное решение в отношении распространения инфекции коронавируса. Правительственные рекомендации включали ограничения на следующие пару недель, и поскольку в этот период в J-Лиге проводилось так много крупных мероприятий, мы почувствовали, что должны принять решение", - сказал на специальной пресс-конференции председатель Лиги Мицуру Мурай.

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Возвращаясь в Китай, также стоит отметить решение о матчах национальной сборной, которая весной проведет первые отборочные матчи ЧМ-2022 (против Мальдив и Гуама). Китайская "националка" таки соберется и сыграет их, но домашним полем в этих играх выступит Таиланд.

Формула-1 "уехала" из Шанхая

Вполне прогнозируемо свернула свое ближайшее мероприятие в Китае и Формула-1 - этап Гран-при в Шанхае перенесен с апреля на неопределенный срок.

Гонка Формулы-1

Гонка Формулы-1

"Решение о переносе гонки было принято по просьбе шанхайского промоутера с целью обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков", - гласит официальное заявление Формулы-1. Из заявления также понятно, что проведения этапа в Китае в 2020-м - вообще под большим вопросом. Шанхайский этап - лишь один из 22-х частей Гран-при, и его перенос в другую страну никак не повлияет на общую картину сезона Формулы.

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Если Китай из международных соревнований лишился матчей сборной и Формулы-1, то Южная Корея пока не может рассчитывать на чемпионат мира по одному из любимых видов спорта - настольному теннису.

ЧМ должен был пройти в корейскому Пусане с 22-го по 29 марта, но организаторы не решились открывать мировой турнир в нынешних условиях. Поэтому чемпионат перенесен аж на июнь (21-28 июня).

Итальянский футбол пока держится, но лишь в закрытом режиме

В Европу коронавирус пожаловал через север Италии, где сосредоточена чуть не половина итальянского футбольного бомонда. "Ювентус", "Милан", "Интер" и "Аталанта" с "Фиорентиной", "Сампдорией", "Торино" и "Дженоа" - это все как раз север, который оказался под угрозой.

"Интер" сыграет с "Ювентусом" при пустых трибунах

"Интер" сыграет с "Ювентусом" при пустых трибунах

В быстром темпе распространения вируса итальянцы просто не могли не принять меры насчет футбола - одного из самых массовых развлечений на Апеннинах. В итоге сразу 4 матча 25 тура Серии А, которые должны были пройти в северных городах (Верона, Бергамо, Милан и Турин), были перенесены на разные даты весной.

Более того, федерация сразу же приняла решение дальше проводить матчи вовсе без зрителей! В том числе и одно из главных итальянских дерби - "Ювентус" - "Интер". Тренера в целом недовольны таким решением (хотя относятся с пониманием ради безопасности, но больше ратуют именно за перенос на будущее, чем за закрытие трибун). Однако в федерации прибегают к переносам в последнюю очередь, чтобы не нарушить календарь и не испортить сборной подготовку к Евро-2020.

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Но в остальных лигах ниже рангом (начиная уже со второго по силе дивизиона - Серии В) ситуация рассматривается куда проще. Матчи отменяют с переносами на неопределенный срок - с начала вспышки коронавируса в разных лигах отменено уже 42 игры.

Болгары приехали в перчатках

Под угрозой переноса из Милана был также и поединок Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" в 1/16 финала Лиги Европы. Несмотря на распространяющийся коронавирус именно в этих местах, УЕФА не решил переносить матч из Милана. Ограничились мерой "без зрителей".

"Лудогорец" в Милане

"Лудогорец" в Милане

Фото Daniele Mari

Впрочем, болгарский клуб уже публично выражал обеспокоенность о проведении матча в Милане в нынешний период. Но когда стало ясно, что таки придется лететь в Италию, болгары приняли все меры предосторожности и заявились не только в масках, но и в перчатках.

Дошел до финала и проиграл коронавирусу

Украинский теннисист Илья Марченко хоть и не подвергся коронавирусу, но уже успел пострадать из-за него. Марченко дошел до финала "Челенджера" АТР в итальянском Бергамо, но побороться за главный турнир ему так и не судилось.

Илья Марченко

Илья Марченко

"Мне позвонил супервайзер и сообщил о решении отменить игру. Могли ли мы провести финал при пустых трибунах? Нет, без зрителей тоже не разрешили итальянские власти. К сожалению, в данной ситуации ни мы, ни организаторы турнира не в силах что-то сделать", - сказал теннисист в комментарии порталу Большой теннис Украины.

Ирландия рада отказаться от регби с Италией

7 марта в Дублине должен был состояться матч 4-го тура Кубка шести наций по регби между сборными Ирландии и Италии. Но сами итальянцы решили, что в данной ситуации пока не готовы отправлять свою команду в другие страны и усложнять обстановку.

"Союз регбистов Ирландии полностью согласен с этими мерами. Мы немедленно начнем работу с партнерами по Кубку шести наций, чтобы матч был перенесен. Надеюсь, что новая дата станет известна в ближайшие дни", – сообщил журналистам глава Союза регбистов Ирландии Филип Браун после встречи с министром здравоохранения Ирландии.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Формула-1 настольный теннис регби чемпионат Китая чемпионат Японии Чемпионат Италии Коронавирус
Персоны
Криштиану Роналду Илья Марченко
Теги
ФК Ювентус ФК Интер ФК Милан ФК Аталанта УЕФА
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