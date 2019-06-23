Украине устроили овации на Европейских играх: спортивные итоги 22 июня

Украине устроили стоячие овации на торжественной церемонии открытия Европейских игр-2019, а мексиканский боксер скандальным нокаутом сенсационно завоевал титул чемпиона мира WBO.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 22 июня.
Кроме того, украинка Белодед завоевала "золото" Европейских игр, победив россиянку и футболиста сборной Украины затравили после игры за московский клуб. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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