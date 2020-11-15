Украина вошла в историю Лиги наций: спортивные итоги 14 ноября
Украинские гандболистки устроили массовую драку "стенка на стенку", а Украина вошла в историю Лиги наций.
Кроме того, знаменитого российского бойца MMA избили в Москве и сборная Украины без заболевших лидеров проиграла Германии в Лиге наций.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 14 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Украина вошла в историю Лиги наций. Видео
Знаменитого российского бойца MMA избили в Москве. Видео
Украинские гандболистки устроили массовую драку "стенка на стенку". Видео
Чемпионка мира – чиновникам России: "спасибо" за позор
Сборная Украины без заболевших лидеров проиграла Германии в Лиге наций
УЕФА и власти Германии приняли решение по матчу сборной Украины
Шевченко разорвал оборону Германии, забив мастерский гол: как это было. Видео
Бразильские футболисты организовали шедевральный командный гол. Видео
Испания и Швейцария в Лиге наций разыграли триллер в пользу Украины. Видео
Драма в Швейцарии: результаты Лиги наций 14 ноября. Видео
Шевченко прокомментировал поражение Украины от Германии в Лиге наций