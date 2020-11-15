Украина вошла в историю Лиги наций: спортивные итоги 14 ноября

Украинские гандболистки устроили массовую драку "стенка на стенку", а Украина вошла в историю Лиги наций.

Кроме того, знаменитого российского бойца MMA избили в Москве и сборная Украины без заболевших лидеров проиграла Германии в Лиге наций.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 14 ноября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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